Macron'dan skandal çıkış! Yunanistan ve Rumlara arka çıktı: Türk tezlerini yok saydı

Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çevreyi bahane ederek açık biçimde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a destek verdi. KKTC’yi yok sayan Macron, deniz yetki alanlarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek şekilde taraflı açıklamalarda bulundu. "Yunanlı ve Kıbrıslı dostlarımızın egemenliği tehdit edilirse tereddütsüz olmalıyız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Macron, denizlerin korunması konusunu “ulusal egemenlik” kavramıyla ilişkilendirerek, Avrupa Birliği ülkelerine açık çağrıda bulundu.

Konuşmasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) destekleyen Macron, toprak egemenliği konusunda “Ege ve Doğu Akdeniz'de tereddütsüz olunmalı” ifadeleriyle doğrudan Türkiye ve KKTC'yi hedef aldı.

Macron, Nice kentinde düzenlenen 3. BM Okyanus Konferansı’ndaki konuşmasında, “Müttefiklerimizin toprak egemenliği tehdit edildiğinde tereddütsüz olmalıyız – Yunanlı ve Kıbrıslı dostlarımızı kastediyorum” dedi.

"MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGELERİ KORUMALIYIZ"

Macron, “Korunan deniz alanlarının yüzde 30’unu korumak istiyorsak, yasadışı balıkçılıkla mücadele etmek istiyorsak, bilimimizi desteklemek istiyorsak, Münhasır Ekonomik Bölgeleri korumalıyız” ifadelerini kullanarak, deniz güvenliği söylemini açık şekilde jeopolitik ve askeri boyuta taşıdı.

AVRUPA GÜVENLİĞİYLE ENTEGRE VURGUSU

Fransa Cumhurbaşkanı, çevre temalı açıklamalarının ötesine geçerek, "Okyanuslarla ilgili anlaşmalar Avrupa güvenlik ve savunma stratejilerine entegre edilmeli" dedi. Macron, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle tüm Avrupalıların bu yönde ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

KONFERANS 13 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Fransa ve Kosta Rika’nın eş başkanlığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı, 13 Haziran’a kadar sürecek. Konferansta deniz sürdürülebilirliği, deniz biyoçeşitliliği ve okyanus koruma hedefleri gibi başlıklar tartışılıyor.