Ege’de sular ısınıyor! Türkiye, Yunanistan’ın deniz parkı planına karşı harekete geçti!

Yunanistan’ın İyon ve Ege Denizi’nde ilan etmeye hazırlandığı “deniz parkı” girişimi Ankara’nın yakın takibinde. Türkiye, Ege’deki egemenlik haklarını hedef alan bu tek taraflı adıma karşı jet hızında karşılık için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye, Yunanistan’ın İyon Denizi ve Ege Denizi’nde ay sonuna kadar ilan edeceğini açıkladığı “deniz park alanları” konusundaki gelişmeleri anbean izliyor. Edinilen bilgilere göre, söz konusu parkların Ege'deki mevcut deniz yetki alanları ihtilaflarıyla ilgili olup olmayacağı dikkatle değerlendiriliyor. Ankara, tek taraflı adımlara karşı hazırlıklarını hızlandırmış durumda.

TÜM DENİZLERDE KORUMA ALANI SEFERBERLİĞİ

Yunanistan'ın muhtemel tek taraflı adımlarına karşı Türkiye, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi dahil olmak üzere tüm denizlerde yeni koruma alanları ve çevresel tedbirleri yeniden gündemine aldı. Bu çerçevede, çeşitli deniz alanlarında çevre koruma uygulamaları dahil, kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatıldı.

BBNJ ANLAŞMASI VE MEKANSAL PLANLAMA SÜRECİ HIZ KAZANDI

Türkiye, Eylül 2024’te Devletlerin Ulusal Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşması’nı (BBNJ) 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında imzalamıştı. Anlaşmanın iç onay süreci halen devam ediyor. Bu adım, Türkiye'nin deniz yetki alanları dışındaki doğal alanların korunmasına verdiği önemi ortaya koyuyor.

Bununla birlikte Türkiye, 16 Nisan’da tüm denizlerini kapsayan Deniz Mekansal Planlaması'nı kamuoyuna duyurdu. Planın BM nezdinde tescil edilmesi için gerekli başvuruların tamamlandığı ve çalışmaların yoğun biçimde sürdürüldüğü belirtildi. Plan kapsamında Türkiye’nin deniz yetki alanlarını küresel normlara uygun şekilde belgeleme süreci, Yunanistan’ın girişimlerine karşı önemli bir adım olarak öne çıkmakta.

TÜRKİYE, BM OKYANUS KONFERANSI'NDA GÜÇLÜ TEMSİL EDİLİYOR

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen BM Okyanus Konferansı’na Türkiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığındaki bir heyetle katılım sağladı. Türkiye’nin konferansta hitapta bulunması da bekleniyor. Ankara, bu platformda çevre başlığı üzerinden jeopolitik avantaj sağlamaya çalışan girişimlere karşı kendi vizyonunu ve planlamasını ortaya koymayı hedefliyor.

YUNANİSTAN'DAN EGE VE İYON'DA 'DENİZ PARKI' HAMLESİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Nice’teki konferansta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2024’te Atina’da düzenlenen “Okyanuslarımız Konferansı”nda duyurulan deniz parklarının bu ayın sonuna kadar İyon Denizi ve Ege Denizi'nde ilan edileceğini açıkladı. Miçotakis’in ifadesine göre, bu park alanlarında derin deniz trol avcılığı yasaklanacak ve aşırı balıkçılığa karşı sıkı önlemler alınacak.

TÜRKİYE'DEN NET MESAJ: ÇEVRE GÜNDEMİ İSTİSMAR EDİLİYOR

Yunanistan’ın bu girişimi, Türkiye tarafından daha önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan açıklamayla eleştirilmişti.

Açıklamada, "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." denilmişti.

Türkiye, Ege’de çevre başlığı altında atılacak tek taraflı adımların sadece ekolojik değil, diplomatik sonuçlar da doğurabileceği mesajını vermeye devam ediyor. Ankara, çevre duyarlılığı adı altında atılacak hamlelerin, mevcut deniz yetki anlaşmazlıklarını provoke edebileceğini vurguluyor.