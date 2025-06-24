Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rumlar ülkenin anahtarını Fransa’ya teslim etti

Rumlar ülkenin anahtarını Fransa’ya teslim etti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rumlar ülkenin anahtarını Fransa’ya teslim etti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa ile imzaladığı askeri antlaşmanın detayları ortaya çıktı. Rumlar, ülkenin adeta anahtarını Paris’e teslim etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa ile imzaladığı askeri anlaşmanın içeriği kamuoyuna sızdı.

Rum basınının yayımladığı belgeye göre, Lefkoşa yönetimi adayı adeta Fransa’ya açarak egemenliğin önemli bir kısmını Paris’e devretti.

FRANSA'YA SINIRSIZ YETKİ VERİLDİ

Fransa ile 2017’de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ardından 2022’de genişletilen mutabakatla, Rum yönetimi Fransız kuvvetlerine silahlı birlik, savaş gemisi, uçak ve zırhlı araç konuşlandırma hakkı tanıdı. 

Anlaşma kapsamında Fransa, Rum limanları, havaalanları, kamu yolları ve tüm altyapılardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ayrıca Fransız personelin adaya silah, mühimmat ve haberleşme sistemleri sokabilmesinin önü de açıldı. 

"TAM HAREKET SERBESTİSİ"

Fransa ile yapılan askeri anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, Fransız askerlerine Güney Kıbrıs toprakları içinde tam hareket serbestisi tanınması oldu. Savaş uçakları, gemiler ve kara araçları da dahil olmak üzere tüm Fransız askeri unsurları, tahliye bahanesiyle adaya yerleşebilecek. Rum yönetimi, bu unsurların faaliyetlerine hiçbir kısıtlama getirmeyecek.

RUM BASINI: GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BİR TAAHHÜT

Rum medyası bile anlaşmanın kapsamına tepki göstererek, “Kıbrıs bölgede yaşanan krizlere dahil olmayabilir ancak Fransa ile imzalanan anlaşma göz ardı edemeyeceği taahhütler içermektedir” ifadesini kullandı. 

Rum liderliğinin daha önce “Kıbrıs yalnızca geçiş noktasıdır” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı da yine aynı basın organlarında açıkça dile getirildi.

Kaynak: Dış Haberler

İnsafsızlığın bu kadarı! Kucağındaki köpeği yere fırlattı: O anlar kameradaGSB yaz kursları ne zaman? 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak: NATO zirvesi ne zaman? - DünyaSoğuk Savaş'tan bu yana en kritik NATO zirvesiYolcu trenine füze saldırısı: Ukrayna'nın Dnipro kenti kana bulandı - DünyaYolcu trenine füze saldırısı!Vahşetin böylesi! Kız arkadaşının kaşını ısırarak koparttı: Sebebi ise kan dondurdu - DünyaErkek arkadaş dehşeti! Tanınmayacak hale geldiİniş anında korkutan kaza! Helikopter yan yattı: O anlar kamerada - Dünyaİniş anında feci kaza! Helikopter yan yattı: O anlar kameradaTrump’tan son dakika ateşkes açıklaması! "Hem İsrail hem İran ihlal etti" - DünyaAğzını bozdu! Zehir zemberek sözlerKatar duyurdu! Hamas ve İsrail dolaylı görüşmelere hazırlanıyor - DünyaHamas ve İsrail arasında yeni görüşmeler başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...