Rumlar ülkenin anahtarını Fransa’ya teslim etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa ile imzaladığı askeri antlaşmanın detayları ortaya çıktı. Rumlar, ülkenin adeta anahtarını Paris’e teslim etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa ile imzaladığı askeri anlaşmanın içeriği kamuoyuna sızdı.

Rum basınının yayımladığı belgeye göre, Lefkoşa yönetimi adayı adeta Fransa’ya açarak egemenliğin önemli bir kısmını Paris’e devretti.

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FRANSA'YA SINIRSIZ YETKİ VERİLDİ

Fransa ile 2017’de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ardından 2022’de genişletilen mutabakatla, Rum yönetimi Fransız kuvvetlerine silahlı birlik, savaş gemisi, uçak ve zırhlı araç konuşlandırma hakkı tanıdı.

Anlaşma kapsamında Fransa, Rum limanları, havaalanları, kamu yolları ve tüm altyapılardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ayrıca Fransız personelin adaya silah, mühimmat ve haberleşme sistemleri sokabilmesinin önü de açıldı.

"TAM HAREKET SERBESTİSİ"

Fransa ile yapılan askeri anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri, Fransız askerlerine Güney Kıbrıs toprakları içinde tam hareket serbestisi tanınması oldu. Savaş uçakları, gemiler ve kara araçları da dahil olmak üzere tüm Fransız askeri unsurları, tahliye bahanesiyle adaya yerleşebilecek. Rum yönetimi, bu unsurların faaliyetlerine hiçbir kısıtlama getirmeyecek.

RUM BASINI: GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BİR TAAHHÜT

Rum medyası bile anlaşmanın kapsamına tepki göstererek, “Kıbrıs bölgede yaşanan krizlere dahil olmayabilir ancak Fransa ile imzalanan anlaşma göz ardı edemeyeceği taahhütler içermektedir” ifadesini kullandı.

Rum liderliğinin daha önce “Kıbrıs yalnızca geçiş noktasıdır” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı da yine aynı basın organlarında açıkça dile getirildi.