Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız resmen kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." denildi.

KARARIN NEDENİ BELİRTİLMEDİ

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılmasının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken son Samsunspor beraberliğinin ardından bazı isimlerin kadro dışı kalabileceği belirtiliyordu.

İRFAN CAN FORMSUZ BAŞLADI

Bu sezon formsuz bir görüntü çizen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.

Fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun ise 7 maç tek asistlik katkıda bulundu.