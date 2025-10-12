Fenerbahçe potada 2'de 2 yaptı
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 87-73 mağlup etti. Fenerbahçe Opet ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında OGM Ormanspor'u 80-62 yendi ve 2'de 2 yaptı.
FENERBAHÇE OPET 2'DE 2 YAPTI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi ve 2'de 2 yaptı.
