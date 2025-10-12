Fenerbahçe potada 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Karşıyaka'yı 87-73 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 2. galibiyetini alırken Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE OPET 2'DE 2 YAPTI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi ve 2'de 2 yaptı.