Haberler > Spor > Fenerbahçe potada 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe potada 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe potada 2&#039;de 2 yaptı
Basketbol, Fenerbahçe Beko, Karşıyaka, Fenerbahçe Opet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 87-73 mağlup etti. Fenerbahçe Opet ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında OGM Ormanspor'u 80-62 yendi ve 2'de 2 yaptı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Karşıyaka'yı 87-73 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 2. galibiyetini alırken Karşıyaka ise 2. kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE OPET 2'DE 2 YAPTI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 yendi ve 2'de 2 yaptı.

Fenerbahçe potada 2'de 2 yaptı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
