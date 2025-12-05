Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’yi ikinci kez bir araya getiren Sakıncalı dizisi, beklenenden kısa bir sürede ekranlara veda ediyor.

NOW TV'de ekrana gelen Sakıncalı dizisinin çekimlerine geçtiğimiz hafta ara verilmişti ve yapım ekibi, yayınlanan son reyting sonuçlarını değerlendirmek üzere karar aşamasına gelmişti.

5. BÖLÜMDE SONA ERECEK

Haftalık reyting verilerinin açıklanmasının ardından, 3. bölümün aldığı sonuçlar doğrultusunda yapımcılar dizinin geleceğine ilişkin değerlendirme yaptı. Son gelen bilgilere göre, dizi 5. bölümle ekranlara veda edecek. Ekibe resmi olarak erken final kararı iletildi.

‘Sakıncalı’ dizisi final yapıyor, nedeni ortaya çıktı

EKİBE VE SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

Dizinin hayranları, Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin performanslarını beğense de, reytinglerin beklentilerin altında kalması sonucu yapımcıların böyle bir karar aldığı belirtildi.

Gold Film yetkilileri, kısa süreli de olsa dizinin izleyiciye farklı bir hikAye sunduğunu vurgulayarak, ekibe ve izleyicilere teşekkür etti.

