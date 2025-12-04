Kaydet

İzmir'in Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde, Konak'tan Bornova istikametine giden 35 FH 880 plakalı hafriyat kamyonu ile 34 GCA 141 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyon, çarpışmanın ardından otomobili önüne alarak yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Araçta mahsur kalan sürücünün büyük korku yaşadığı ve olay yerinde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Korku dolu anların yaşandığı bu ilginç kaza, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

