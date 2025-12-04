Kaydet

Muş'ta İstasyon Caddesi'nde trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Rıdvan Dağdemir, denetim sırasında elleri soğuktan etkilenen motosikletli kurye Bilal Şahin'in durumunu fark etti. Tereddüt etmeden kendi yeni aldığı eldivenini üşüyen kuryeye vererek gönülleri ısıtan Polis Dağdemir'in bu duyarlı anları, kuryenin kask kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, kurye Bilal Şahin bu jestin kendisini motive ettiğini belirterek polis memuruna teşekkür etti.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

