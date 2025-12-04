Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), son yönetim kurulu toplantısında; 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası, Avrupa Kadınlar U19 Şampiyonası, Avrupa Erkekler U17 Şampiyonası ve Avrupa Erkekler U19 Şampiyonası'nın ev sahipliklerini üstlenecek ülkeleri belirledi.

2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali, 2013 FIFA U20 Dünya Kupası, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin düzenlendiği Türkiye, 2029 Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

TÜM MAÇLAR TRABZON'DA

UEFA Yönetim Kurulu, İsviçre'nin Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar U17 Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesine karar verdi. Müsabakaların tamamına Trabzon'da oynanacak.

2029 Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası, Türkiye'de

ALİ SAMİ YEN VE ANKARA 19 MAYIS STADI DA FİNALLERE ADAY

Adaylık başvurularının UEFA Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip kabul edilmesi halinde Türkiye, 2028 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, 2029 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ise Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda ev sahipliği yapmaya hak kazanacak.

