Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçının İspanyol hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Müsabakadan 1-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılı takım, genç savunma oyuncusu Arda Ünyay'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadıkları maçın hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." denildi.

BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları Union Saint-Gilloise maçının İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez'in kararlarına büyük tepki göstermişti.

Müsabakanın ardından sahaya girerek rakip oyuncuları tek tek tebrik eden Buruk, hakemlerin elini sıkmamıştı.

"İSPANYOL HAKEM ÇOK KÖTÜ BİR MAÇ YÖNETTİ"

Hakem Jose Maria Sanchez'in çok kötü bir maç yönettiğini kaydeden Okan Buruk, "Her şeyi hakeme bağlamamak lazım. Biz de yanlışlarımızı görmeliyiz. Çok eksiğe de bağlamamalıyız. Maç içinde hatalar yaptık. Mücadele ettik. Ismael Jakobs'un sakatlığı... Çözümler aradık ama bireysel olarak hücum anlamında iyi işler yapmakta zorlandık. Rakip de iyi savunma yaptı. Pozisyonlarımız vardı. Hakemin ikinci sarı karttan vermediği kırmızı kart vardı. İspanya'da hakemlerle ilgili büyük bir konu var! Bunu gördük açıkçası... Hakemin tavırları... Hücum yaparken birçok kez oyunu durdurdu. Bir tanesinde bana sarı kart gösterdi. Ben de kulübeye gidip oturmuştum. İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Çok kritik ve büyük bir hata yaptı. Devamında kırmızı kart göstermediği oyuncu, golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum, ümit ediyorum." diye konuşmuştu.

Editör:EMRAH TAŞÇI

