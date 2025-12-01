Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce engelli adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personel Sınavı'nın (E-KPSS) 2026 yılı takvimi yakından takip ediliyor. Adaylar, sınav ve başvuru süreçlerini kaçırmamak için "2026 EKKPSS ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

ÖSYM tarafından 2026 EKPSS takvimi belli oldu. Binlerce adayın büyük bir ilgiyle takip edildiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına dair tarihler netleşti.

EKPSS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

2026 EKPSS için başvurular 4-24 Şubat'ta, kura başvuruları 28 Nisan - 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

EKPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS geç başvurular 3-4 Mart 2026, kuraya başvurular için geç başvuru günü ise 3-4 Haziran 2026 arasındadır.

2026 EKPSS NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 19 Nisan 2026’da yapılacak. Sınavda başarılı olanlar kamu kurumlarında görev yapacaktır.

EKPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacaktır.

Editör:SEVCAN GİRGİN

