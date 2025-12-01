Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, 'bildiğimiz' para biriminin gelecekte bir kavram olarak 'anlamsızlaşacağını' açıkladı. Musk, buna karşılık enerjinin temel değer unsuru olarak kalacağını vurguladı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Hintli girişimci Nikhil Kamath ile katıldığı bir programda, yapay zeka ve robotların yeterince gelişmesi halinde paranın bir kavram olarak "ortadan kalkabileceğini" söyledi.

Musk’a göre, üretim ve emek ihtiyacının teknolojiyle otomatikleştiği bir dünyada, paranın iş gücünü organize etme işlevi büyük ölçüde anlamsızlaşacak.

Forbes India'nın haberine göre, insanların ihtiyaçlarının yapay zeka ve robotik sistemler tarafından karşılandığı bir düzende, klasik ekonomik ilişkiler kökten değişebilir.

Bildiğimiz para ortadan kalkacak! Elon Musktan çarpıcı gelecek senaryosu

"KITLIK SONRASI" TOPLUMA KAPI ARALAYABİLİR

Musk, bu yaklaşımı açıklarken İskoç yazar Iain Banks’in "Culture" serisine atıfta bulundu.

Milyarder isme göre, teknolojik ilerleme uzun vadede bir “kıtlık sonrası” topluma kapı aralayabilir.

Bildiğimiz para ortadan kalkacak! Elon Musktan çarpıcı gelecek senaryosu

"GERÇEK PARA ENERJİDİR"

Paranın önemini yitirebileceğini söyleyen Musk, buna karşılık enerjinin temel değer unsuru olarak kalacağını vurguladı.

Enerjiyi "fizik yasalarına dayanan gerçek para birimi" olarak nitelendiren Musk, Bitcoin’in bu noktada ayrı bir konuma sahip olduğunu belirtti. Bitcoin’in proof-of-work (iş ispatı) mekanizmasının elektrik ve donanım tüketimine dayanması, dijital değeri fiziksel dünyaya bağlayan en önemli unsur olarak gösterildi.

MANİPÜLE EDİLEMEZ BİR DEĞER ARACI

Musk’a göre enerji üretimi yasalarla kolayca oluşturmayacak bir kaynak ve bu da onu kalıcı bir güç unsuru haline getiriyor.

Bu bakış açısı, Bitcoin savunucularının kripto parayı merkez bankalarından bağımsız, manipüle edilemez bir değer aracı olarak görmesiyle örtüşüyor. Ancak Bitcoin’in yüksek enerji tüketimi çevresel tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası