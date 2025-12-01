Ukrayna-Rusya arasındaki sıcak savaş devam ederken, barış görüşmeleri de sürüyor. Ukrayna müzakerecisi Rustem Umerov Rusya ile savaşı sona erdirmek için ABD yetkilileriyle iki gün süren görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini, ancak "bazı konuların" daha fazla çalışma gerektirdiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Paris'teki Elysée başkanlık sarayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Görüşme, Ukrayna'da neredeyse dört yıldır süren savaşta muhtemel bir ateşkesin şartlarını belirlemek amacıyla yürütülen yoğun diplomatik faaliyetlerin bir parçasıydı.

Ukrayna müzakerecisi Rustem Umerov Rusya ile savaşı sona erdirmek için ABD yetkilileriyle iki gün süren görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini, ancak "bazı konuların" daha fazla çalışma gerektirdiğini söyledi.

Umerov, Florida'da başkanlık özel temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki ABD ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından sosyal medyada "Önemli ilerleme kaydettik, ancak bazı konuların daha fazla iyileştirilmesi gerekiyor" dedi.

