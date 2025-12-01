Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı: Futbolcular arasında tansiyon yükseldi
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi tansiyon yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi öncesinde kavga çıktı.
İKİ TAKIM FUTBOLCULARI GERGİNLİK YAŞADI
Derbi öncesi ısınma sırasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Çıkan tartışmanın ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.
SANTRA NOKTASINA SET ÇEKİLDİ
Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR