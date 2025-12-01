Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren dev derbi öncesi tansiyon yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği derbi öncesinde kavga çıktı.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI GERGİNLİK YAŞADI

Derbi öncesi ısınma sırasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Çıkan tartışmanın ardından güvenlik güçleri sahaya girdi.

Gerginlik anı

SANTRA NOKTASINA SET ÇEKİLDİ

Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.

Editör:EMRAH TAŞÇI

