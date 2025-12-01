Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ali Koç sürprizi
Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek için Chobani Stadyumu’na geldi.
ALİ KOÇ'A YOĞUN İLGİ
Derbi öncesinde Kadıköy'de gelen Ali Koç'a basın mensupları ve taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi soruları cevapsız bırakan Ali Koç, derbiyi izlemek için stadyumdaki yerini aldı.
DERBİYE BÜYÜK İLGİ
Sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.
