Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7’sinin serveti son bir ayda değişiklik gösterdi. Serveti en çok artan isim Google’ın kurucu ortağı Larry Page olurken Page, 262 milyar dolarla ilk kez dünyanın en zengin ikinci ismi oldu.

Dünyanın en zenginleri listesi son bir ayda yeniden değişti. Google’ın Gemini 3 modelinin kasım ortasında piyasaya sürülmesinin ardından, Alphabet şirketiyle birlikte Google’ın kurucu ortağı Larry Page’in serveti 262 milyar dolara yükseldi. Bu da Alphabet hisselerindeki yüzde 14’lük artış sayesinde 1 Kasım’dan bu yana 30 milyar dolarlık bir yükseliş anlamına geliyor. Böylelikle Page, tarihte ilk kez dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Google'ın kurucu ortağı Larry Page

SERVETİ EN ÇOK ARTAN İKİNCİ İSİM

Forbes'in haberine göre, Page’in Google kurucu ortağı Sergey Brin de dünyanın en zengin ilk on ismi arasında serveti en çok artan ikinci kişi oldu. Brin’in serveti 27 milyar dolar artarak tahmini 242 milyar dolara yükseldi. Böylelikle Brin, dünyanın en zenginleri listesinde 5. sıraya yükselmiş oldu. Öte yandan, Alphabet’te yaklaşık 5 milyar dolarlık bir paya sahip olduğunu açıklayan Warren Buffett, en çok kazanan üçüncü isim ve bu ayın ilk 10’unda olup geçen ay listede olmayan tek kişi oldu. Buffett’ın net serveti 9 milyar dolar artarak tahmini 152 milyar dolara yükseldi; Berkshire hisselerinin yüzde 8 değer kazanmasıyla 11. sıradan 10. sıraya çıktı.

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ

1.Elon Musk

Net serveti: 483 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

2. Larry Page (Kasımda dördüncü sıradaydı)

Net serveti: 262 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

3. Larry Ellison (İkinci sıradan düştü)

Net serveti: 253 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Oracle

4. Jeff Bezos (Üçüncü sıradan düştü)

Net serveti: 245 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Amazon

5. Sergey Brin (Altıncı sıradan yükseldi)

Net serveti: 242 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

6. Mark Zuckerberg (Beşinci sıradan düştü)

Net serveti: 222 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Meta

7. Bernard Arnault

Net serveti: 190 milyar dolar

Servetinin kaynağı: LVMH

8. Jensen Huang

Net serveti: 154 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Semiconductors

9. Michael Dell (10’uncu sıradan yükseldi)

Net serveti: 152.1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Dell Technologies

10. Warren Buffett (11’inci sıradan yükseldi)

Net serveti: 151.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

