Dünyanın en zenginleri değişti: Listedeki ikinci isim dikkat çekti
Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7’sinin serveti son bir ayda değişiklik gösterdi. Serveti en çok artan isim Google’ın kurucu ortağı Larry Page olurken Page, 262 milyar dolarla ilk kez dünyanın en zengin ikinci ismi oldu.
Dünyanın en zenginleri listesi son bir ayda yeniden değişti. Google’ın Gemini 3 modelinin kasım ortasında piyasaya sürülmesinin ardından, Alphabet şirketiyle birlikte Google’ın kurucu ortağı Larry Page’in serveti 262 milyar dolara yükseldi. Bu da Alphabet hisselerindeki yüzde 14’lük artış sayesinde 1 Kasım’dan bu yana 30 milyar dolarlık bir yükseliş anlamına geliyor. Böylelikle Page, tarihte ilk kez dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.
SERVETİ EN ÇOK ARTAN İKİNCİ İSİM
Forbes'in haberine göre, Page’in Google kurucu ortağı Sergey Brin de dünyanın en zengin ilk on ismi arasında serveti en çok artan ikinci kişi oldu. Brin’in serveti 27 milyar dolar artarak tahmini 242 milyar dolara yükseldi. Böylelikle Brin, dünyanın en zenginleri listesinde 5. sıraya yükselmiş oldu. Öte yandan, Alphabet’te yaklaşık 5 milyar dolarlık bir paya sahip olduğunu açıklayan Warren Buffett, en çok kazanan üçüncü isim ve bu ayın ilk 10’unda olup geçen ay listede olmayan tek kişi oldu. Buffett’ın net serveti 9 milyar dolar artarak tahmini 152 milyar dolara yükseldi; Berkshire hisselerinin yüzde 8 değer kazanmasıyla 11. sıradan 10. sıraya çıktı.
DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİ
1.Elon Musk
Net serveti: 483 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X
2. Larry Page (Kasımda dördüncü sıradaydı)
Net serveti: 262 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google
3. Larry Ellison (İkinci sıradan düştü)
Net serveti: 253 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Oracle
4. Jeff Bezos (Üçüncü sıradan düştü)
Net serveti: 245 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Amazon
5. Sergey Brin (Altıncı sıradan yükseldi)
Net serveti: 242 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google
6. Mark Zuckerberg (Beşinci sıradan düştü)
Net serveti: 222 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Meta
7. Bernard Arnault
Net serveti: 190 milyar dolar
Servetinin kaynağı: LVMH
8. Jensen Huang
Net serveti: 154 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Semiconductors
9. Michael Dell (10’uncu sıradan yükseldi)
Net serveti: 152.1 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Dell Technologies
10. Warren Buffett (11’inci sıradan yükseldi)
Net serveti: 151.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway