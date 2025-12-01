Anadolu Ajansı
Rusya ile gerilimi arttıracak hamle! 2 NATO üyesi anlaştı
Almanya Başbakanı Merz, askeri tatbikatların artırılması ve gelişmiş insansız hava aracı (İHA) önlemleri dahil olmak üzere Alman-Polonya savunma işbirliğinin genişletildiğini duyurdu.
Almanya Şanşölyesi Merz, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna için 'dayatılmış bir barış' olmaması gerektiğini söyledi.
