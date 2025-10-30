Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye ile ilgili paylaşım

Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye ile ilgili paylaşım

Almanya Başbakanı Merz&#039;den Türkiye ile ilgili paylaşım
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ortaklığı daha da geliştirmek istediğini belirtti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İLE BİZİ ÖZEL VE ÇOK YÖNLÜ İLİŞKİLER BİRLEŞTİRİYOR"

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.

"YAKIN ORTAKLIĞIMIZI DAHA DA GENİŞLETMEK İSTİYORUM"

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.

 

