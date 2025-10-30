Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları hangi kanalda, saat kaçta? Takvim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi açıklamalarına göre, 3. eleme turunda toplam 56 takım sahaya çıkacak. ‏2. eleme turunu geçen ekiplerin yanı sıra Süper Lig ve 1. Lig takımları da bu etapta devreye giriyor. Yayıncı kanal ve saat bilgileri netleşti. Kupada ilk maçlar 28-30 Ekim tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2025-26 sezonunda Türkiye Kupası maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran kanal, A Spor olarak resmen duyuruldu. Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Maçların hangi gün ve saatte olacağına dair detaylar yayın kuruluşları tarafından haftalık bazda duyuruluyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Televizyon üzerinden maçları takip etmek isteyenler için A Spor kanalı ve ilgili uydu/aktif abonelik bilgileri geçerli. Ayrıca resmi yayıncı platformların internet ve mobil uygulamaları üzerinden canlı yayın izleme imkanı mevcut.

ZTK 3. ELEME TURU MAÇ TAKVİMİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre 3. eleme turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak. ‏2-3-4 Aralık tarihlerinde ise 4. eleme turu planlanmış durumda.

13.00 | Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor | A Spor

14.45 | Zonguldakspor - Bodrumspor | A Spor

18.00 | Gaziantep FK - Karabük İY | A Spor

20.30 | Konyaspor - 12 Bingölspor | A Spor