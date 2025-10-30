Öğretmenler günü ne zaman, kaç gün kaldı?

Öğretmenler Günü’nün tarihi, hangi güne denk geldiği ve kaç gün kaldığı araştırılıyor. Veliler ve eğitimciler tarafından merak ediliyor. Resmi takvimde sabit bir gün olarak yer alan bu özel güne dair tüm ayrıntıları derledik.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım’da kutlanıyor. Kutlamalar, milli eğitim takviminde değişmeyen sabit bir gün olarak yer alıyor.

Resmi ve yerel törenler, okullardaki programlar ve çeşitli anma etkinlikleri 24 Kasım’da gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kutlama programlarını bu tarihe göre planlıyor ve duyuruyor.

2025 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında Öğretmenler Günü 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk iş gününe gelmesi, okullarda sabah saatlerinden itibaren yapılacak programların geniş katılımla gerçekleşmesini kolaylaştıracak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI 2025?

Bugünden (30 Ekim 2025) itibaren 24 Kasım 2025 Pazartesi gününe 25 gün kaldı. Geri sayım, okullarda ve eğitim kurumlarında hazırlıkların planlanmasında referans olarak kullanılıyor.

Etkinlik planlayanlar, bu 25 günlük sürede program akışını, konuşma metinlerini ve ödül takdimlerini netleştiriyor. Öğrenciler için şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları da bu takvim aralığında tamamlanıyor.