Gündemden düşmeyen magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz'ın 23 Ekim 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümde farklı sunucuların olduğu görüldü.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını yakından takip edenler, "Söylemezsem Olmaz sunucuları neden değişti, Arto ayrıldı mı, nerede?" sorusuna cevap aramaya başladı.

23 EKİM SÖYLEMEZSEM OLMAZ SUNUCULARI NEDEN DEĞİŞTİ?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularının sözleşme sürelerinin dolması nedeniyle ayrılmıştır. 23 Ekim 2025 Çarşamba tarihi itibarıyla Sinem Yılmaz ve Arto Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yapmamaktadır.

Söylemezsem Olmaz'a veda eden Sinem Yıldız ve Arto'ya program yapımcısı canlı yayında çiçek takdim ederek teşekkür etti.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DA ARTO AYRILDI MI, NEREDE?

Söylemezsem Olmaz programından Arto ayrılmıştır. Arto ve Sinem Yıldız'ın sözleşme sürelerinin dolması nedeniyle programdan ayrıldığı açıklandı.

Canlı yayında kendisine çiçek takdim edilen Arto "Biz hani kovulmuştuk" diyerek espri yaparken, ayrılığın tamamen karşılıklı anlaşma ve planlı bir karar sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

23 EKİM SÖYLEMEZSEM OLMAZ PROGRAMININ YENİ SUNUCULARI KİM OLDU?

Beyaz TV'deki Beyaz Magazin programında sunucu değişikliği yapıldı. Gündüz kuşağının sevilen programını artık Lerzan Mutlu ile Nihat Doğan sunacak.

Sert çıkışları ve iddialı yorumlarıyla tanınan Lerzan Mutlu ile Nihat Doğan'ın, magazin gündemindeki gelişmelere nasıl bir bakış açısıyla yaklaşacağı şimdiden merak konusu oldu.

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu 12 Şubat 1977 İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı ve televizyon sunucusudur.

Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Liseyi bitirmesinin ardından İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar sınavlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Üniversite eğitimini bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı. Sunuculuk yapmaya başladı.