Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında?

Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada büyük ilgi gören “Eylülzede” şarkısı, Anadolu ezgilerini çağdaş tınılarla birleştiren Nikbinler grubunu gündeme taşıdı. Parçayı seslendiren Berika Karadağ kimdir merak ediliyor.

Anadolu müziğini modern soundlarla harmanlayan Nikbinler, son dönemde Eylülzede isimli parçayla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkının vokalinde yer alan Berika Karadağ ismi ise merak ediliyor. 

BERİKA KARADAĞ KİMDİR?

1989 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Berika Karadağ, sanat eğitimine Konya Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünde başladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Akademik yolculuğuna Cumhuriyet Üniversitesi Resim yüksek lisans programıyla devam etti. 

Karadağ, Anadolu ezgilerini çağdaş düzenlemelerle buluşturan Nikbinler grubunun solisti olarak tanınıyor. Grup, Anatolian Psych Rock Lab ile yaptığı ortak projeler sayesinde “Eylülzede” gibi parçalarla dikkat çekti.

Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

EYLÜLZEDE ŞARKISININ HİKAYESİ

Eylülzede’nin sözleri 2014 yılında Serkan Selay tarafından yazıldı. Uşak makamındaki bu eser, Nikbinler ve Anatolian Psych Rock Lab iş birliğiyle yeniden düzenlendi. Parçanın vokali Berika Karadağ’a ait olsa da prodüksiyon aşamasında ses efektleri ve armoni işlemleri için yapay zeka destekli teknolojiler kullanıldı.

Bu nedenle Eylülzede, geleneksel müziğin bir yansıması olmakla kalmayıp aynı zamanda yeni üretim biçimlerinin bir örneği olarak öne çıkıyor. Şarkı, hem nostaljik bir duygu taşıyor hem de modern tekniklerle şekillendiği için genç kuşaklara da hitap ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? - Haberler2026 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?Eşref Rüya 19. bölüm neden yok, nereden izlenir? - HaberlerEşref Rüya 19. bölüm neden yok, nereden izlenir?GSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor? - HaberlerGSS prim borcu silinecek mi, kimleri kapsıyor?Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldı - HaberlerGalatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla? 5 maçı kaldıŞampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç? - HaberlerŞampiyonlar Ligi güncel puan durumu! Galatasaray'ın sıralaması ve puanı kaç?Çimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi - HaberlerÇimen Show'un yeni sezonu gelecek mi? Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...