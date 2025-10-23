Berika Karadağ kimdir, kaç yaşında?

Anadolu müziğini modern soundlarla harmanlayan Nikbinler, son dönemde Eylülzede isimli parçayla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkının vokalinde yer alan Berika Karadağ ismi ise merak ediliyor.

BERİKA KARADAĞ KİMDİR?

1989 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Berika Karadağ, sanat eğitimine Konya Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünde başladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Akademik yolculuğuna Cumhuriyet Üniversitesi Resim yüksek lisans programıyla devam etti.

Karadağ, Anadolu ezgilerini çağdaş düzenlemelerle buluşturan Nikbinler grubunun solisti olarak tanınıyor. Grup, Anatolian Psych Rock Lab ile yaptığı ortak projeler sayesinde “Eylülzede” gibi parçalarla dikkat çekti.

EYLÜLZEDE ŞARKISININ HİKAYESİ

Eylülzede’nin sözleri 2014 yılında Serkan Selay tarafından yazıldı. Uşak makamındaki bu eser, Nikbinler ve Anatolian Psych Rock Lab iş birliğiyle yeniden düzenlendi. Parçanın vokali Berika Karadağ’a ait olsa da prodüksiyon aşamasında ses efektleri ve armoni işlemleri için yapay zeka destekli teknolojiler kullanıldı.

Bu nedenle Eylülzede, geleneksel müziğin bir yansıması olmakla kalmayıp aynı zamanda yeni üretim biçimlerinin bir örneği olarak öne çıkıyor. Şarkı, hem nostaljik bir duygu taşıyor hem de modern tekniklerle şekillendiği için genç kuşaklara da hitap ediyor.