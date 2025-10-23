Eşref Rüya 19. bölüm neden yok, nereden izlenir?

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, 19. bölümün ekrana gelmesi sonrası tam versiyonu nereden izlenir araştırılıyor.

EŞREF RÜYA 19. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisinin 19. bölümü bu hafta YouTube’da yayınlanmadı. Kanal D ekranlarının sevilen yapımında alınan karara göre dizinin yeni bölümleri yalnızca Amazon Prime Video platformunda yer alıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni bölüm ise sadece televizyon üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle 19. bölüm YouTube kanalında paylaşılmadı.

EŞREF RÜYA 19. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümleri artık YouTube üzerinden izlenemiyor. 19. bölümden itibaren dizi yalnızca Amazon Prime Video platformunda yayınlanacak. İzleyiciler, platform üyeliği oluşturarak yeni bölümlere erişebilecek. Kanal D ekranlarında ise dizinin televizyon yayını sürüyor.

EŞREF RÜYA 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref Rüya’nın 19. bölümünde Eşref bir kez daha hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çiğdem, büyük bir risk alarak kritik kayıtları yok etti ancak bu hamle Savcı Selma’nın şüphelerini daha da artırdı. Kadir ise gücünü ve itibarını koruyabilmek için çok daha agresif yöntemlere başvurdu.

Nisan ve Eşref’in birbirlerine olan bağları bu bölümde daha da güçlendi. Ancak Dinçer, bu yakınlıktan rahatsız olarak Nisan’ı Eşref’ten uzaklaştırmak için yeni planlar kurdu. Hıdır’ın desteğini arkasına alan Eşref ise perde arkasındaki gizemli düşmanı ortaya çıkarmak için harekete geçti.