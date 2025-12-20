Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Sultanbeyli Belediyesporlu futbolcu Uğurcan Bekçi olduğu öğrenilmişti. Ayağından vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bekçi'den acı haber geldi. Entübe edilen genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, 17 Aralık gecesi İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı saldırıya uğramıştı! Futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

3 KİŞİ VURULDU

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyesporlu Uğurcan Bekçi (27), E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı. 3 kişi kanlar içinde yerde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere yaralan 3 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

UĞURCAN BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954 gibi önemli takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilmişti. Acı haber bugün geldi. Genç futbolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, çok yönlü araştırma başlatırken olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

