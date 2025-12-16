Bursa'nın Osmangazi ilçesinde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönünce M.S. silahla B.K.'ye ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.K. ile M.S. arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S, silahla B.K.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği B.K. ve eğlence mekanının önünde duran Ö.Y. yaralandı.

Bursa'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralılardan B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi M.S. ise gözaltına alındı.

