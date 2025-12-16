Son günlerde kamuoyuna yansıyan soruşturmalar, Türkiye’nin köklü holdinglerinden biri olan Can Holding’i yeniden gündeme taşıdı. Gelişmelerin ardından holdingin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın hayatı, yaşı, memleketi ve iş dünyadsındaki konumu merak edilmeye başlandı. ''Can Holding sahibi Kemal Can kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Gündemde olan Can Holding’in temelleri 1950 yılında, Kemal Can’ın büyükbabası Zamanhan Can tarafından atıldı. İlk yıllarında sınırlı ölçekli ticari faaliyetlerle yola çıkan yapı, zamanla büyüyerek çok sektörlü bir holding kimliğşine büründü. Günümüzde Can Holding bünyesinde enerji, petrol, elektrik, perakende, turizm, gıda, sağlık, inşaat ve finans gibi alanlarda faaliyet gösteren 120’den fazla şirket bulunuyor.

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can iş dünyasında bilhassa Can Holding çatısı altında yürüttüğü faaliyetlerle tanınan bir iş insanıdır. Aile geleneği üzerine inşa edilen holding yapısının günümüzdeki liderliğini üstlenen Can, uzun yıllardır farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin yönetiminde söz sahibidir.

İş hayatına erken dahil olan Kemal Can, holdingin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sektör çeşitliliğinin artırılmasında etkili isimlerden biri olarak tanınıyor.

KEMAL CAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kemal Can 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğu Anadolu kökenli bir aileden gelen Kemal Can 52 yaşındadır.

