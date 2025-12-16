Anahat Holding bünyesindeki şirketlere yönelik yürütülen soruşturma sonrası gözler holdingin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın’a çevrildi. Dijital yayın platformu GAİN Medya’nın da adının geçtiği operasyon süreciyle birlikte Selahattin Aydın’ın hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Kamuoyunca ''Selahattin Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?'' soruları cevap aramaya başladı.

GAİN Medya 21 Şubat 2025 tarihinde Anahat Holding A.Ş. tarafından satın alınırken Selahattin Aydın ise GAİN Medya’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Peki, Selahattin Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında?

SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Selahattin Aydın, Anahat Holding A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. İş hayatına 1982 yılında başlayan Aydın kariyerinin ilk dönemlerinde kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan Selahattin Aydın, New Porty University’den yüksek lisans derecesi aldı. 2022 yılında merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan Anahat Holding’i kuran Aydın, enerji, kıymetli madenler ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren holdingin yönetimini üstleniyor.

21 Şubat 2025 tarihinde GAİN Medya’nın Anahat Holding tarafından satın alınmasının ardından platformun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmeye başladı.

SELAHATTİN AYDIN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Selahattin Aydın’ın doğum yeri ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık bir bilgi yer almıyor.

