Devrik lider Beşar Esad’ın Moskova’daki yaşantısına dair söylemlerin ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınına yansıyan yeni bilgilere göre Esad’ın kamuoyuna konuşma girişimi bizzat Vladimir Putin tarafından engellendi. The Guardian, RT ve ABD’deki sağcı bir podcast için planlanan röportajların Kremlin onayı çıkmadığı için iptal edildiğini ayrıntılarıyla yazdı.

ABD BASININA KONUŞMA HAYALİ RUSYA DUVARINA ÇARPTI The Guardian’ın aktardığına göre Esad, kendi anlatısını duyurmak için medya temasları kurdu. Ancak Rus yetkililer, devrik Suriye liderinin her türlü medya faaliyetine katılmasını yasakladı. Bu yasakla birlikte Esad’ın televizyon, radyo, podcast ve benzeri tüm kamusal platformlardan uzak tutulduğu kaydedildi.

KREMLİN NET TAVIR ALDI: MEDYA DA SİYASET DE YOK İddialara göre Rusya, Esad’ın Moskova’da yaşamasına izin veriyor ancak siyasi ya da medyatik hiçbir faaliyetine onay vermiyor. Rusya’nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutrashev’in daha önce yaptığı açıklamada, Esad’ın kamuya açık etkinliklere katılamayacağı ve medya karşısına çıkamayacağı açık şekilde dile getirildi.

MOSKOVA’DA LÜKS SÜRGÜN, TAM İZOLASYON Esad ailesi Moskova’da lüks ancak son derece izole bir hayat sürüyor. Ailenin Rus elitlerinin yaşadığı Rublyovka bölgesinde ikamet ettiği, Esad’ın ise dış dünyayla temasının neredeyse tamamen kesildiği bilgisi paylaşıldı. Esad’ın yalnızca sınırlı sayıda eski rejim yetkilisiyle görüşüyor. Özellikle rejimin çöküşünden sonra kendi hikayesini anlatmak istedyen devrik lidere Kremlin'den "sus" emri geldi.

SÜRGÜNDE GÜVENDE AMA ETKİSİZ The Guardian’a göre Rusya, Esad’ı fiziksel olarak koruyor ancak siyasi olarak tamamen devre dışı bırakmış durumda. Kremlin’e yakın kaynaklar, Esad’ın artık Moskova’da etkili bir figür olarak görülmediğini ve Rus siyasi elitleri için anlamını yitirdiğini aktardı.

