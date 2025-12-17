F.Bahçe’de zaman zaman yedek kalan sambacı, Brann maçında yaptığı hat-trick’in ardından Konyaspor filelerine de iki gol gönderdi. Talisca Türkiye’de bütün kulvarlarda en çok skor katkısı veren (13 gol+2 asist) isim oldu…

Fenerbahçe, Trabzonspor’un Beşiktaş ile sahasında berabere kalarak puan kaybettiği haftada Konyaspor’u 4-0 yenerek yeniden puan cetvelinde ikinciliğe yükselirken, Anderson Talisca âdeta seriye bağladı. Geçtiğimiz hafta içinde Avrupa Ligi’nde Norveç deplasmanında 4-0 kazanılan Brann maçında üç golle hat-trick yapan Talisca, dört gün sonra ligde de 4-0 kazanılan Kadıköy’deki Konyaspor maçında iki gole imza attı. Ligin ilk altı haftasında sadece bir gol atabilen Talisca’nın son haftalardaki çıkışı Fenerbahçe’yi hem Avrupa’da hem de ligde iddialı hâle getirdi.

UZAKTAN AVLIYOR

Zaman zaman yedek kulübesinde oturan Talisca’nın buna rağmen skor katkısı göze batıyor. Brezilyalı yıldız bütün kulvarlarda çıktığı son yedi maçta yedi gol kaydetti. Talisca golleriyle olduğu kadar kusursuz performansıyla da dikkati çekiyor. Sambacı Konyaspor maçında 20’de 20 pas isabeti oranıyla oynarken altı şutun üçünde kaleyi buldu. Süper Lig’e döndüğü Şubat 2025’ten bu yana Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Anderson Talisca (17), bu dönemde Bilal Boutobba ile birlikte ceza sahası dışından ağları en fazla havalandıran isim konumunda (5).

TARİHÎ FIRSAT KAÇTI

Talisca, Konyaspor maçında 118 yıllık bir rekorun da ucundan döndü. Brann’a üç gol atan Talisca Konyaspor’a bir gol daha atabilseydi Fenerbahçe’nin tarihinde üst üste iki resmî maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olacaktı. Bu sezon bütün kulvarlarda sarı lacivertli formayı 23 maçta sırtına geçiren 31 yaşındaki oyuncu, 13 gol, 2 asistlik skor katkısıyla 15 gole etki etti. Brezilyalı yıldız Türkiye’de bu sezon bütün kulvarlarda en çok skor katkısı veren isim oldu. Beşiktaş’tan Tammy Abraham 12 gol 2 asist, Başakşehirli Elder Shomurodov 11 gol 3 asiste (toplam 14) sahip. Lig ve Avrupa’da 6’şar golü olan (toplam 12 gol) Victor Osimhen ise asist kaydedemedi.

"ALEX SİHİRLİ VE EŞSSİZ"

Anderson Talisca, kendisini Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından Alex de Souza ile karşılaştıran bir takipçisine sosyal medya hesabından “O sihirli ve eşsiz” cevabını verdi.

TEDESCO’DAN ÖVGÜLER: O HARİKA BİR SOLAK!

Teknik direktör Domeneco Tedesco, Talisca’nın formundan çok mutlu olduğunu söylerken “O bir golcü, harika bir sol ayağı var. Daha önce 8 numara, 9 numara, 10 numara oynamasını istedim. Hatta Beşiktaş maçında sağ kanat oynamasını istedim. Tam bir takım oyuncusu. Çok çalışıyor, goller atıyor ve çok pozitif. Talisca gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum” dedi.

