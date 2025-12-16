Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinde özellikle son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Son maça damga vuran Sloven futbolcu, ülkede manşetlere çıktı.

Fenerbahçe'ye 2019 yılında 3,5 milyon euro bonservis karşılığında Empoli'den transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertli takımda 123 maça çıkarken, 2020-2021'de Genoa ve 2024-2025'te Toulouse'da da kiralık olarak forma giydi. Sezon başında Dinamo Zagreb'e bedelsiz olarak imza atan Sloven orta saha oyuncusu, yeni takımında alkış alıyor.

Miha Zajc

GALİBİYETİN MİMARI

Zajc, Dinamo Zagreb'in Hırvatistan 1'inci Ligi'nde (HNL) oynadığı ve 5-2 kazandığı Slaven Belupo Koprivnica karşılaşmasında şov yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, iki gol ve bir asistlik skor katkısı vererek, galibiyette başrolü üstlendi ve ülkede manşetleri süsledi.

Zajc, Slaven Belupo Koprivnica maçında iki gol ve bir asistle oynadı

10 MAÇTA 2 GOL, 6 ASİST

Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Deneyimli orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta bir asist yaptı.

