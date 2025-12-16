Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Valisi Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TGRT Haber'e konuştu. Hiçbir korkusunun olmadığını belirten Yazıcıoğlu, "İstedikleri gibi dinleyebilirler, korkum yok. Kendimizden eminiz. Ancak bu şekilde gündeme gelinmesi çok hoş değil, ahlaki değil... Sağolsun birçok vatandaşımız arayıp geçmiş olsun dileklerini iletiyor, onlara da müteşekkirim." dedi.

Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında yapılan güvenlik kontrollerinde dinleme cihazı tespit edildi.

TGRT HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Olay gündeme bomba gibi düşerken Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet birimleri koordinasyonunda adli ve teknik soruşturma başlatıldı. 'Süper Vali' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

Yazıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Dün akşam saat 18.00 gibi tespit edildi bu cihaz. Soruşturma devam ediyor. Süreç başladı, görev yapan personellerin ifadesine başvurulacak. Önemli olan bu hattın kime ait olduğu, ne amaçla kullanıldığı... İlerleyen süreçlerde ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Siyaset malum, yıllarca sistematik saldırılar neticesinde yıprandı. Yeniden böyle olayların yaşanması da üzücü. İnşallah bir daha yaşanmaz diyorum.

Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Valisi Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan TGRT Haber'e açıklama

"KORKUM YOK"

Cihazın odada ne kadar kaldığını bilmiyoruz, emniyetimiz şüphesiz ki bunu da tespit edecektir. Ufak bir kart, uzaktan bağlantıyla dinleme yapılabilecek bir cihaz. Bizim bir çekincemiz, korkumuz yok. Ama personelimize de yazık, insanlar zan altında kalıyor. Bunun en kısa sürede açığa çıkmasını diliyorum.

(Neden böyle bir şey yapıldı?) Aklıma gelen bir durum yok açıkçası.

"ARAYAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

(Evinizde arama yaptıracak mısınız?) Emniyet ekipleri çok ilgili. Belki süreç içerisinde evle ilgili de bir arama yapılabilir. Ama korkum yok, istediklerini gibi de dinleyebilirler. Ancak bu şekilde gündeme gelinmesi çok hoş değil, ahlaki değil... Sağolsun birçok vatandaşımız arayıp geçmiş olsun dileklerini iletiyor, onlara da müteşekkirim. Biz kendimizden eminiz."

