Dünya futbolunda yükselen bir yıldız olan Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden Al Qadsiah, Jose Miguel Michel'in yerine teknik direktörlük görevine, son olarak Celtic'i çalıştıran 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı antrenör Brendan Rodgers'ı getirdi.

Al Qadsiah Kulübü, teknik direktör Brendan Rodgers ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Takımın CEO'su James Bisgrove, deneyimli çalıştırıcı hakkında, "Onun tecrübesi bizi çok ileri taşıyacak. Kendisine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE

Futbol dünyasında son yıllarda dikkat çeken Suudi Arabistan Pro Lig'de 9 hafta sonunda 17 puan toplayan Suudi Arabistan ekibi, lider Al Nassr'ın 10 puan gerisinde 5'inci sırada yer alıyor.

RODGERS'IN KARİYERİ

Daha önce İngiltere'nin Watford, Reading, Swansea City, Liverpool ve Leicester City takımlarını çalıştıran 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adam, İskoçya temsilcisi Celtic'te 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

