Brendan Rodgers imzayı attı: Yeni adresi Suudi Arabistan
Dünya futbolunda yükselen bir yıldız olan Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden Al Qadsiah, Jose Miguel Michel'in yerine teknik direktörlük görevine, son olarak Celtic'i çalıştıran 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı antrenör Brendan Rodgers'ı getirdi.
Al Qadsiah Kulübü, Brendan Rodgers ile sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
- Al Qadsiah şu anda Suudi Arabistan Pro Lig'de 17 puanla 5'inci sırada, lider Al Nassr'a 10 puan gerisinde yer alıyor.
- Rodgers, daha önce Watford, Reading, Swansea City, Liverpool ve Leicester City gibi takımları çalıştırdı. İskoçya'da Celtic takımının başında 4 lig şampiyonluğu kazandı.
Al Qadsiah Kulübü, teknik direktör Brendan Rodgers ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Takımın CEO'su James Bisgrove, deneyimli çalıştırıcı hakkında, "Onun tecrübesi bizi çok ileri taşıyacak. Kendisine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
LİDERİN 10 PUAN GERİSİNDE
Futbol dünyasında son yıllarda dikkat çeken Suudi Arabistan Pro Lig'de 9 hafta sonunda 17 puan toplayan Suudi Arabistan ekibi, lider Al Nassr'ın 10 puan gerisinde 5'inci sırada yer alıyor.
RODGERS'IN KARİYERİ
Daha önce İngiltere'nin Watford, Reading, Swansea City, Liverpool ve Leicester City takımlarını çalıştıran 52 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adam, İskoçya temsilcisi Celtic'te 4 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
