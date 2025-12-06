ABD Başkanı Donald Trump, Cristiano Ronaldo’nun Beyaz Saray ziyareti için kendisine teşekkür ettiğini açıkladı. Trump, Ronaldo’yu hem futbolcu hem de insan olarak övdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, kasım ayında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde kendisini Beyaz Saray’da ağırlamasından ötürü arayarak teşekkür ettiğini duyurdu.

"ONUN GİBİSİ ZOR BULUNUR"

Trump, konuyla ilgili paylaşımını Truth Social hesabından yaptı. Ronaldo’yu hem spor kariyeri hem de kişiliği açısından öven Trump, paylaşımında, “Cristiano Ronaldo, harika bir futbolcu ve az önce bu haftaki Beyaz Saray ile Oval Ofis ziyaretine dair bana teşekkür etmek için aradı” ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcunun yalnızca yetenekli bir sporcu olmadığını, aynı zamanda “muhteşem bir insan” olduğunu belirten Trump, “Onun gibisi zor bulunur” yorumunda bulundu.

Cristiano Ronaldo'dan Trump'a telefon! ABD Başkanı bizzat açıkladı

18 KASIM'DA YEMEĞE KATILMIŞTI

Suudi Arabistan futbol kulübü Al Nassr’da forma giyen Ronaldo, 18 Kasım’da Başkan Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray’da düzenlediği akşam yemeğine katılmıştı. Trump, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Ronaldo’nun katılımına teşekkür etmiş ve en küçük oğlu Barron Trump’ın Portekizli yıldızın hayranı olduğunu aktarmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası