Cristiano Ronaldo'dan akıllara durgunluk veren gol: İkonik anı hatırlattı
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun harika bir röveşata golüne imza attığı maçta Al Khaleej’i 4-1 mağlup etti.
Cristiano Ronaldo damga vurduğu mücadelede Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Khaleej’i 4 golle geçti.
Al -Awwal Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Joao Felix, 42. dakikada Wesley ve 77. dakikada Sadio Mane ve 90+6. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
JENERİKLİK BİR GOLE İMZA ATTI
Kariyerinde 954. golü Al Khaleej ağlarına gönderen Cristiano Ronaldo, yaptığı harika röveşata vuruşla jeneriklik bir gole imza attı.
TORINO'DAKİ İKONİK GOLÜ HATIRLATTI
Ronaldo, Real Madrid formasıyla 2017-2018 Şampiyonlar Ligi sezonunda Gianluigi Buffon'un koruduğu Juventus kalesine attığı o ikonik golü hatırlattı.
