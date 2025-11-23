Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçta ağları iki kez sarsarak gol sayısını 6 yaptı. Üst üste çıktığı beş maçta da rakip fileleri havalandırmayı başaran 29 yaşındaki orta saha, kariyerinde bir ilke imza attı. Müsabakanın ardından takımın performansını değerlendiren Asensio, "Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü." dedi.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor deplasmanında sarı-lacivertli formayla gol ve asistlerini sürdürdü.

RİZE'DE DUBLE YAPTI

Süper Lig'de 8. kez ilk 11'de sahaya çıkan Asensio, Çaykur Rizespor deplasmanında iki kez sahne alarak takımına katkı yaptı. İspanyol yıldız, Rize'de oynanan maçta 55 ve 65. dakikalarda fileleri havalandırarak duble yaptı.

FENERBAHÇE'DE 6. GOL

Asensio; Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor'un ardından Rizespor ağlarını da havalandırarak gol sayısını 6'ya taşıdı. İspanyol orta saha, harika performansını bir de asistle süsledi.

Marco Asensio

5 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Üst üste çıktığı beş maçta da golünü atmayı başaran Asensio, kariyerinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı. Süper Lig'de çıktığı son beş maçta yedi golde pay sahibi olan Marco Asensio (5 gol & 2 asist), bu sezon üst üste beş karşılaşmada gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu.

PSG'DEN SONRA İLK

OPTA verilerine göre; Marco Asensio, Ağustos 2023'ten (PSG-Lens) bu yana ceza sahası dışından ilk lig golünü Fenerbahçe formasıyla Çaykur Rizespor'a attı.

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

"SAHAYA KARAKTER KOYDUK"

Sahaya karakter koyarak kazandıklarını vurgulayan Marco Asensio, "Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık. İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü." şeklinde konuştu.

EMRAH TAŞÇI

