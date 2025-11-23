Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcular, yedikleri iki golde de hakem Çağdaş Altay'a itirazda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelede hakem Çağdaş Altay'ın kararları tartışmaya neden oldu.

Rize Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, 6 ve 16. dakikalarda iki gol bularak skoru 2-0'a getirirken sarı lacivertlilerden itiraz yükseldi.

FRED FAUL İTİRAZI YAPTI

Fenerbahçe, Fred'in kaptırdığı topun ardından 6. dakikada kalesinde gördüğü golün öncesinde faul itirazında bulundu.

Brezilyalı yıldız, golden önce Muhamed Buljubasic'in yüzüne dirsekle vurduğunu söyleyerek faul itirazı yaptı ancak VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Fred'in faul beklediği pozisyon

İKİNCİ GOL ÖNCESİBDE 'EL YOK' İTİRAZI

Hakem Çağdaş Altay, Çaykur Rizespor'un frikikten attığı ikinci gol öncesinde Fred'in topa elle müdahale ettiğini belirterek düdüğünü çaldı.

Çaykur Rizespor'da Qazim Laçi, kazanılan serbest vuruşta topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.

İkinci gol öncesi el pozisyonu

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Çağdaş Altay'a ciddi şekilde tepki göstererek iki golde de hatalı kararlar verdiği yönünde görüş bildirdi.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası