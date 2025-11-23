Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi yapılan röportajda gelen soruya tepki gösterdi.

"BU SORU POZİTİF DEĞİL"

"Mecburi rotasyonlar var. Semedo yerine Mert Müldür. Bu değişikliklerin ardından hücum yönü merkeze ve sola kayacak mı?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Çok zor bir soru. Normalde tabii ki her oyuncuma saygı duyulmasını isterim. İleride de bunu istiyorum, diliyorum. Bu tarz sorular çok pozitif olmayabiliyor. Mert Müldür de bir milli takım oyuncusu ve Fenerbahçe futbolcusu. Futbolcularıma maksimum saygı gösterilsin istiyorum. Fenerbahçe'de olmalarının bir sebebi var. Ben de onlara sahip olduğum için mutluyum." dedi.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYLERİ YOK"

Rakibin kendilerine karşı yüzde 200 ile oynayacaklarını söyleyen Tedesco, "Rizespor topla oynamayı seven bir takım. Futbol oynamaya çalışıyorlar, 4-3-3 ile güçlü oynuyorlar. Papanikolaou merkezde topları istiyor. Kaybedecek bir şeyleri yok. Bize karşı yüzde 200 ile oynayacaklardır. Biz de kazanmak için sahada olacağız." diye konuştu.

EMRAH TAŞÇI

