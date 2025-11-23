Başkan Saran ve Tedesco ilk transferine hazırlanıyor ama... Süper Lig ve Avrupa’da zirve hedefleyen sarı lacivertliler, takviye için oyuncu göndermek zorunda. Ayrıca istenen isimlerin yüksek maliyetleri de can sıkıyor.

Domenico Tedesco ile gaza basan Fenerbahçe’nin hız kesmeye niyeti yok. Sarı lacivertliler, üç puan hedefiyle Rize’ye uçarken, yönetim de İtalyan hocanın takviye taleplerini yerine getirebilmek için mekik dokuyor.

En-Nesyri ve Duran ikilisine toz kondurmasa da golcü isteği bilinen Tedesco’nun verdiği liste doğrultusunda temasları sürdüren yönetimin hedefinde dört aday var. Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Lewandowski, Atletico Madrid’le sorun yaşayan Sörloth, AZ Alkmaar’da şov yapan Parrott ve Atalanta’dan kopma noktasındaki Scamacca.

ÖNCE SATIŞ GEREKİYOR

Ancak Fenerbahçe’nin işi hiç kolay değil. Devre arası transfer süreci başlı başına zor bir süreçken, listedeki isimlerin yüksek maliyetleri, taliplerinin çok olması ve sarı lacivertlilerin limit sorunu durumu daha da güçleştiriyor. Golcü dışında stoper, sol bek ve sekiz numara transferi de planlayan sarı lacivertliler, En-Nesyri, Szymanski başta olmak üzere oyuncu satışlarıyla elini güçlendirip nokta atışı hamleler yapma çabasında. Yönetim, hata yapmamak adına ince eleyip sık dokurken, bir de zamanla yarışıyor. Transferlerin gerçekleşmesi için önce birilerinin gitmesi şart.

MEHMET EMİN ULUÇ

