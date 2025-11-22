Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sakatlığı sonrası fiziksel durumuna ilişkin yapılan eleştirilere değinen Icardi, "100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım." dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3 golle geçen Galatasaray'da takımın ilk golünü atan Mauro Icardi, müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Zor bir maç oynadıklarını kaydeden Icaardi, "Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık. Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"SAHADA CEVAP VERİRİM"

Sakatlık sonrası hakkında yapılan eleştirilere değinen Mauro Icardi, "Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu. 100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım." diye konuştu.

FENERBAHÇE DERBİSİ HAKKINDA

Fenerbahçe derbisi hakkında gelen soruyu cevaplayan yıldız golcü, "Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Az oynayanlar için fırsat olacak. Derbiden önce Şampiyonlar Ligi maçı var, önce ona bakacağız. Yarın çalışmaya başlayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi

"KAZIMCAN GÜZEL BİR ÖRNEK"

Bu sezon ilk kez süre alan Kazımcan'ın performansı hakkında konuşan Icardi, "Kazımcan bunun için çok güzel bir örnek. Uzun süredir oynamıyordu. Her gün çalışıyor ve bugün de maça çıktı. Ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Bütün oyunculardan da istediğimiz bu." dedi.

EMRAH TAŞÇI

