Galatasaraylı yıldız, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaşırken sarı kırmızılılar müsabakada 10 kişi kaldı.
VAR'DAN UYARI GELDİ
Karşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde Roland Sallai'nin, Zan Zuzek'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla kenara geldi.
DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ
VAR'da pozisyonu tekrar izleyen Hakem Ergün, Sallai'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarını Galatasaray 10 kişi tamamladı.
Sarı kırmızılılarda uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
