Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlık sonrası ilk devrede oyuna aldığı Yusuf Demir'i, devre arasında oyundan çıkardı.

Süper Lig'de başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan beklenmedik bir değişiklik geldi.

DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI

Sarı kırmızılılarda Mario Lemina'nın sakatlığı sonrasında 17. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Demir, devre arasında oyundan alındı.

33 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Galatasaray'da 17. dakikada oyuna giren Yusuf Demir, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

Yusuf Demir, ilk yarının sonuna eklenen 5 dakikayla birlikte toplamda 33 dakika oyunda kalabildi.





EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası