Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku: Maça devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mario Lemina sakatlık yaşadı.
Rams Park'taki maçın 15. dakikasında topsuz alanda sakatlanan Lemina, oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.
Maça devam edemeyen Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
