Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmada teknik direktörler Okan Buruk ve Volkan Demirel tartışma yaşadı.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile sahasında karşılaştığı mücadelede teknik direktörler Okan Buruk ve Volkan Demirel tartışma yaşadı.

KULÜBEDE GERGİNLİK

Rams Park'ta oynanan müsabakada ilk devreyi konuk ekip 1-0'lık skorla önde kapatırken teknik adamlar arasında sinirler gerildi.

Gergin geçen mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.

Bir pozisyon sonrasında her iki hoca da itirazda bulunurken iki arasında sözlü atışma yaşandı. Dördüncü hakemin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

