Malatya'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı güzergahlarda şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Malatya’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiledi. Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında trafik kontrollü şekilde sağlanırken, özellikle Malatya-Sivas kara yolunda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle Şehirler Arası Otobüs Terminali’nden (MAŞTİ) otobüslerin çıkışına izin verilmedi.

Kar yolları kapattı! Malatyada otobüs seferleri durduruldu

Diyarbakır’dan Samsun’a gitmek üzere yola çıkan yolculardan Yılmaz Kahraman, Hekimhan mevkisinde yolun kapanması sebebiyle seferlerin beklemeye alındığını belirterek, Malatya Otogarı’nda yolun yeniden ulaşıma açılmasını beklediklerini ifade etti. Bazı yolcuların terminalde bekleyişi sürerken, kar yağışının özellikle kırsal kesimlerde etkisini artırdığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası