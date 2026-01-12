ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma planının perde arkasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Trump’ın JSOC’a işgal planı hazırlama talimatı verdiği, ancak Genelkurmay’ın bunun yasa dışı olduğu ve Kongre’den destek görmeyeceği gerekçesiyle mesafeli durduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ülke topraklarına katma isteğinin yankıları sürerken, İngiltere basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

The Mail on Sunday gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, başını siyasi danışman Stephen Miller’ın çektiği Trump’ın çevresindeki saldırı yanlısı grup, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu kaçırma operasyonunun başarısından cesaret alarak, Grönland’ı Rusya veya Çin’den önce kontrol altına almak için harekete geçti.

Trump, bu doğrultuda Ortak Özel Harekât Komutanlığına (JSOC) Grönland’ı işgal planı hazırlama talimatı verirken, ABD Genelkurmay Başkanlığı yasa dışı olduğu ve Kongre tarafından desteklenmeyeceği gerekçesiyle bu talimata mesafeli yaklaştı.

Üst düzey askerî yetkililer Trump’ı bu karardan vazgeçirmek için farklı yollar denerken, adı açıklanmayan bir kaynak “Rusya’nın Batı’nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı ‘hayalet gemileri’ durdurmak veya İran’a saldırı düzenlemek gibi daha az tartışmalı tedbirlerden bahsederek Trump’ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kaynak ise “Generaller, Trump’ın Grönland planının çılgınca ve yasa dışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askerî operasyonlarla oyalama çabası içindeler” yorumunu yaptı. İngiliz diplomatlar, Trump’ın Grönland operasyonu ile ara seçimlerden önce ABD seçmenlerinin dikkatini ülke ekonomisinin performansından başka yöne çekmek istediğini ve Kongre’nin kontrolünü Demokratlar’a kaptırabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası