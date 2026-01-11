ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hamlesi Avrupa'yı da krize soktu. Fransız Milletvekili Clemence Guette, NATO’dan çekilme sürecini başlatan karar tasarısını Ulusal Meclis’e sundu

Fransa Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Clemence Guette, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO üyesi Danimarka’ya bağlı Grönland’ı ele geçirmeye yönelik tehditlerini gerekçe göstererek dikkat çeken bir adım attı.

Guette, Fransa’nın NATO’nun entegre komuta yapısından çekilmesini öngören bir parlamento karar tasarısını resmen sundu.

NATO’dan ayrılma tasarısı Meclis’te! Grönland tehdidi Fransa’yı kopma noktasına getirdi!

Fransız milletvekili, ABD liderliğindeki NATO yapısının küresel istikrarsızlığın merkezinde yer aldığını aktardı. Trump yönetiminin Venezuela, Filistin ve Grönland başlıklarında attığı adımların, ittifakın savunma sınırlarını aştığını ifade etti.

Açıklamalarda, Gazze’de yaşananlar ve İsrail’e verilen askeri destek de örnekler arasında yer aldı.

TRUMP’TAN ORDUYA GRÖNLAND TALİMATI İDDİASI

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Donald Trump, Amerikan ordusundan Grönland’ın işgali için hazırlık planı talep etti. İddialar, Trump’ın Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığına doğrudan talimat verdiği yönünde oldu. Üst düzey ABD’li komutanların bu emre karşı çıktığı bilgisi dikkat çekti.

ABD’Lİ GENERALLERDEN SERT İTİRAZ

Haberlere göre, ABD ordusunun üst kademesi Grönland planını hukuki zeminden yoksun buldu. Genelkurmay ve askeri yetkililer, böyle bir girişimin Kongre’den destek görmeyeceğini dile getirdi. Bazı askeri kaynaklar, planı "çılgınca ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

"5 YAŞINDA BİR ÇOCUKLA UĞRAŞMAYA BENZİYOR"

Askeri kaynaklara dayandırılan ifadelerde, Trump’ın bu ısrarının yönetilmesinin zor olduğu aktarıldı. Üst düzey komutanların, süreci “5 yaşında bir çocukla uğraşmaya benziyor” sözleriyle tanımladığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

VENEZUELA OPERASYONU CESARET VERDİ İDDİASI

Trump yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonlardan güç aldığı öne sürüldü. Grönland hamlesinin, Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini sınırlama amacı taşıdığı iddia edildi. ABD’nin 2026 ara seçimleri öncesinde yeni bir askeri gündem oluşturmak istediği de kulislerde konuşuluyor.

İNGİLİZ DİPLOMATLAR UYARDI: NATO ÇÖZÜLEBİLİR

İngiliz diplomatik kaynaklar, Grönland krizinin NATO’yu derinden sarsabileceği görüşünü paylaştı. Avrupalı bazı yetkililer, bu senaryonun NATO’nun dağılmasına yol açabileceğini dile getirdi. Trump’ın Danimarka’ya baskıyı artırmasının ittifakı geri dönülmez bir noktaya sürükleyebileceği ifade edildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise bir NATO müttefikinin askeri saldırı yolunu seçmesinin ittifakın sonu olacağını söyledi. Trump’ın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle Grönland’a ihtiyaç duyduğunu söylemesine net bir dille karşı çıktı.

