İstanbul Fatih Camii avlusunda 43. kez açılan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, sabah 11’den iftara kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Kitapseverler, ramazan atmosferinde imza günleri ve söyleşilerle yayınevleriyle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN- İstanbul’daki ramazan geleneklerinden birine dönüşen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, bugünlerde Fatih Camii avlusunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu sene 43. defa kapıları açan fuarda farklı düşünce dünyalarından yayınevlerinin standları yer alıyor. Fuarda dinî kitapların ve çocuk yayınlarının da öne çıktığı görülüyor. Yayınevleri okuyuculara ramazan vesilesiyle farklı oranlarda indirimler uyguluyor.

SABAHTAN İFTAR SONRASINA...

Saat 11.00’de kapılarını açan fuar iftar sonrasında da devam ediyor. Kitapseverler, ramazanın manevi ortamında imza günlerine katılıp yazarlarla tanışma şansı buluyor.

Öte yandan fuarla birlikte söyleşiler de gerçekleştiriliyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen fuarın Ankara’daki ayağı ise Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde yapılıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası