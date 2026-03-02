Bağdat’ta Hamaney’in öldürülmesini protesto eden gösteriler şiddete dönüştü. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan arbedede çok sayıda güvenlik görevlisi yaralanırken, silahlı saldırganlara yönelik operasyon başlatıldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın açıklamasına göre, ABD Büyükelçiliği ve hükümet binalarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’nin girişindeki Asma Köprü’de toplanan kalabalığın arasına sızan bazı silahlı kişiler, güvenlik güçlerine tabancalarla ateş açtı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin doğrudan ateş hattında kalmasına rağmen en üst düzeyde disiplin ve özveri göstererek ateşli silah kullanmaktan kaçındığını vurgulayarak, kalabalığı dağıtmak için yalnızca göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldığı belirtildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırıların ardından yapılan incelemelerde, güvenlik güçlerine ateş açtığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındığı kaçan diğer saldırganların yakalanması için hukuki sürecin ve takibin başlatıldığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Öte yandan Iraklı güvenlik kaynağı, protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında 13 güvenlik personeli yaralanırken, 15 gösterici gözaltına alındığını dildirdi. Göstericiler arasındaki yaralı sayısı ise 7 olarak kaydedildi.

Protestolar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ali Hamaney ve diğer komutanlar için düzenlenmişti.

İran, Irak bayrakları ve Hamaney’in posterlerini taşıyan protestocuların hedefinde, Yeşil Bölge içerisinde yer alan ABD Büyükelçiliği binası bulunuyor.

