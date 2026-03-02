ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da yükselen gerilim, piyasaları sarstı. Asya işlemlerinde Brent petrol yüzde 13 artışla 80 doların üzerine çıktı, altın yüzde 2 arttı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseldi. Bölgede artan gerilim, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkiledi.

Bloomberg News’un haberine göre, haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti.

80 DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Erken saatlerde Brent petrolün varil fiyatı 80,20 dolara kadar çıkarak dikkat çekti. Bu rakam, Cuma günü kaydedilen 72,87 dolarlık kapanışa göre yaklaşık yüzde 13’lük bir artışa işaret etti.

Uzmanlar, Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin arz endişelerini artırdığını ve bu durumun fiyatları yukarı yönlü baskıladığını belirtiyor. Piyasalarda gözler, bölgedeki gerilimin seyrine çevrilmiş durumda.

ALTIN NASIL BAŞLADI?

Asya piyasalarında yatırımcılar için güvenli liman olan altın, ons başına 5.384,52 dolardan işlem görerek yüzde 2,0 oranında yükseldi.

