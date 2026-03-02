İngiltere’de geçtiğimiz ay pazar liderliğine imza atan Jaecoo ve Avrupa’da yakaladığı büyüme hızıyla dikkat çeken Omoda, Türkiye’de 33 bayi ve %80 üzerinde kapsama alanıyla tek çatıda birleşti.

ALİ ÇELİK - Çinli otomotiv devi Chery Grubu’nun iki iddialı markası Omoda ve Jaecoo, Türkiye’de tek çatı altında birleşerek yeni bir dönem başlattı. Şirket, ülkemizdeki üçüncü yılında marka yapılanmasını güçlendirirken iki farklı müşteri kitlesine hitap eden stratejisini de netleştirdi. Bu yeni yapılanmada söz konusu iki marka aynı organizasyon altında faaliyet gösterecek ancak kimlikleri ayrışmaya devam edecek. Omoda; şehirli, seçkin, modaya duyarlı ve modern hayat tarzını benimseyen kullanıcıları hedeflerken, Jaecoo daha maceracı, outdoor hayatı seven kitlelere seslenecek.

Chery’den çift markalı yeni strateji hamlesi

İKİ YILDA REKOR SATIŞ

Basın toplantısında konuşan Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, küresel pazarlardaki dikkat çekici performanslarına vurgu yaparak “İlk tanıtımımızdan bu yana sadece iki yıl gibi kısa bir sürede 800 bin adedin üzerinde satışa ulaştık. Çok köklü, uzun yıllardır bildiğiniz Avrupalı markalar var; yıllık rakamları buraya hâlâ erişemiyor. En önemli pazarlardan biri olarak gösterilen İngiltere’de geçtiğimiz aylarda pazar birinciliği yakaladık. Bugün itibarıyla 64’ten fazla küresel pazarda faaliyet gösteriyoruz ve geçen yıl 22 yeni pazara giriş yaptık” dedi.

Jaecoo markasının Türkiye’de 1,5 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bu süre zarfında 10 bin adedin üzerinde araç parkına ulaştıklarını sözlerine ekleyen Özocak “Hâlihazırda 33 bayilik ağı ile Omoda ve Jaecoo olarak ülke genelinde yüzde 80’in üzerinde kapsama alanına ulaştık. Müşteri memnuniyeti seviyemiz ise 94 puan olarak ölçülüyor” ifadelerini kullandı.

İKİ YENİ MODEL YOLDA

Marka yapılanmasının birleşmesiyle birlikte ürün yelpazesinin genişleyeceğini dile getiren Özocak “Mart ayı itibarıyla Omoda 5 ve Omoda 7 modellerimiz showroomlarda yerini alacak. Özellikle D-SUV segmentinde konumlanacak Omoda 7’nin iddialı donanım seviyesiyle pazarda güçlü bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.



